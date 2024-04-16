Учёные научились удалять из мозга воспоминания

Учёным из Италии удалось разработать метод, который, как сообщается, способен воздействовать на человеческую память. Исследователи из Болонского университета сообщают о своем успехе в этом деле. Они достигли этого путём применения трансчерепной магнитной стимуляции.
По словам учёных, их методика основана на изменении продолжительности сохранения воспоминаний в мозге человека. Под воздействием магнитного поля возникают электрические сигналы, которые оказывают влияние на активность нейронов.
Учёные видят в этом разработке потенциал для лечения различных психологических травм. Одной из таких травм, которую можно будет решить с помощью "стирания памяти", является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
Тем не менее, говорить о широком внедрении этой технологии пока рано. Главной проблемой, с которой столкнулись учёные на текущем этапе разработки, является создание компактного устройства.
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