Учёные научились удалять из мозга воспоминания

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Итальянским учёным удалось найти способ воздействовать на память человека

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Наука

Учёным из Италии удалось разработать метод, который, как сообщается, способен воздействовать на человеческую память. Исследователи из Болонского университета сообщают о своем успехе в этом деле. Они достигли этого путём применения трансчерепной магнитной стимуляции.

Итальянским учёным удалось найти способ воздействовать на память человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам учёных, их методика основана на изменении продолжительности сохранения воспоминаний в мозге человека. Под воздействием магнитного поля возникают электрические сигналы, которые оказывают влияние на активность нейронов.

Учёные видят в этом разработке потенциал для лечения различных психологических травм. Одной из таких травм, которую можно будет решить с помощью "стирания памяти", является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Тем не менее, говорить о широком внедрении этой технологии пока рано. Главной проблемой, с которой столкнулись учёные на текущем этапе разработки, является создание компактного устройства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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