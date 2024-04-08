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В NASA поняли, почему "Вояджер-1" шлёт на Землю тарабарщину — сгорела микросхема памяти

В NASA выяснили причину сбоя "Вояджера-1" и рассчитывают его устранить

1:30
Наука

Инженеры NASA разобрались, почему автоматический зонд "Вояджер-1" шлёт поток тарабарщины из-за пределов нашей Солнечной системы, пишет Live Science.

В NASA выяснили причину сбоя "Вояджера-1" и рассчитывают его устранить
Фото: NASA is licensed under public domain

С ноября с 46-летнего космического корабля приходит бессмысленный набор нулей и единиц. В марте специалисты сумели провести протестировать подсистему полётных данных аппарата (FDS), отправив диагностическую команду. Расшифровав ответ, они пришли к выводу о частичном повреждении памяти FDS.

"Команда подозревает, что один чип, ответственный за хранение части памяти FDS, не работает. Инженеры не могут с уверенностью определить, что вызвало проблему. Есть два варианта: в чип могла попасть высокоэнергетическая частица из космоса или он просто изношен за 46 лет", — сообщается в блоге NASA.

Инженеры рассчитывают восстановить работу FDS в обход неисправного чипа, но на это могут уйти месяцы — радиосигнал до находящегося на расстоянии более 15 миллиардов миль (24 миллиардов километров) от Земли "Вояджера-1" долетает за 22,5 часа, а потом столько же времени нужно, чтобы дождаться ответа.

Связь с его собратом "Вояджером-2", потерянная летом 2023 года в результате ошибочных команд на переориентирование антенны, была восстановлена. Оба зонда, запущенные в 1977 году, давно выработали ресурс — им было отпущено пять лет — и функционируют лишь чудом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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