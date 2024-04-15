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Ученые доказали материальность мыслей

Ученым удалось доказать материальную природу мысли

1:06
Наука

Ученым удалось убедительно продемонстрировать, что мысли имеют материальную природу, что подтверждает возможность их воздействия на окружающий мир.

Ученым удалось доказать материальную природу мысли
Фото: commons.wikimedia.org by Mehdinom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По сути, мысли могут применяться для лечения и выполнения механической работы. Кроме того, было доказано, что мысли обладают массой.

Средняя масса одной мысли составляет примерно 10-30 граммов. Интересно, что мысли могут быть рассмотрены как сложные самоорганизующиеся структуры, возможно, обладающие даже некоторой жизнью. Также предполагается, что мысли обладают энергетическим потенциалом, который позволяет им взаимодействовать с материальными объектами.

Американские ученые провели эксперименты, чтобы выяснить, способны ли люди взаимодействовать при помощи биополя, и сообщили о том, что участники испытывали воздействие чужого биополя.

В общем, мысли рассматриваются как носители информационных программ, участвующие в работе всех биологических систем организма. Отдельные исследователи даже предполагают, что мысли могут передаваться в пространстве при помощи гипотетических частиц.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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