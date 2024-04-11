Открытие американских учёных: какие ужасы с уровнем воды скрываются за глобальным потеплением

Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи выяснили, какие последствия могут возникнуть в результате резкого увеличения средней температуры воздуха на планете.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Глобальное потепление приведёт к катастрофическому увеличению уровня воды в Мировом океане. Выводы экспертов были опубликованы на научном портале phys.org.

По расчетам учёных, через несколько десятилетий термометры покажут настолько высокие значения, что ледники начнут быстро таять. В результате уровень воды будет ежегодно возрастать на полсантиметра.

Этот сценарий может реализоваться уже через 40 лет, если мировые страны не примут меры по борьбе с глобальным потеплением и его причинами, вызывающими экологические проблемы, уверены эксперты. Катастрофические последствия таяния ледников могут наступить даже раньше, если средняя температура воздуха поднимется на 2 °C.

В этом случае льды Антарктики начнут растворяться с очень высокой скоростью, приводя к ежегодному увеличению уровня воды в Мировом океане на 0,17 сантиметра.

Это может вызвать массовые наводнения и другие стихийные бедствия.