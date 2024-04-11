Открытие американских учёных: какие ужасы с уровнем воды скрываются за глобальным потеплением

Американские исследователи выяснили, какие последствия могут возникнуть в результате резкого увеличения средней температуры воздуха на планете.
Глобальное потепление приведёт к катастрофическому увеличению уровня воды в Мировом океане. Выводы экспертов были опубликованы на научном портале phys.org.
По расчетам учёных, через несколько десятилетий термометры покажут настолько высокие значения, что ледники начнут быстро таять. В результате уровень воды будет ежегодно возрастать на полсантиметра.
Этот сценарий может реализоваться уже через 40 лет, если мировые страны не примут меры по борьбе с глобальным потеплением и его причинами, вызывающими экологические проблемы, уверены эксперты. Катастрофические последствия таяния ледников могут наступить даже раньше, если средняя температура воздуха поднимется на 2 °C.
В этом случае льды Антарктики начнут растворяться с очень высокой скоростью, приводя к ежегодному увеличению уровня воды в Мировом океане на 0,17 сантиметра.
Это может вызвать массовые наводнения и другие стихийные бедствия.
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