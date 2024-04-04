Апокалипсис среди нас: что будет, если все вулканы проснутся одновременно

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Более 1000 вулканов готово к извержению: что случится при их одновременном пробуждении

1:49
Наука

Ученые раскрыли возможные последствия для человеческой цивилизации в случае совместного пробуждения всех готовых к извержению вулканов на Земле. Существует более тысячи подобных объектов, но точной силы, необходимой для их одновременного пробуждения, ученые пока не могут определить.

Более 1000 вулканов готово к извержению: что случится при их одновременном пробуждении
Фото: flickr.com by kuhnmi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно материалам издания ScienceFocus, массовое пробуждение действующих вулканов имеет потенциал серьезно повлиять на мировое сообщество.

Исторический пример извержения вулкана на горе Тамбора в 1815 году является одним из наиболее запоминающихся. Эксперты оценивают, что индекс вулканической активности в то время достигал уровня 7, и в атмосферу было выброшено свыше 160 кубических километров пепла и других материалов.

Грохот взрыва был слышен на расстоянии 2600 километров, а после извержения температура воздуха в северном полушарии снизилась на 0,5 градусов Цельсия на протяжении 6 месяцев, что привело к глобальным неурожаям в 1816 году.

Однако вулканы с индексом эксплозивности 7 и даже 8 не ограничиваются лишь одним случаем. В случае их совместного пробуждения угроза возникновения катастрофы становится крайне серьезной, с угрозой гибели множества живых существ, включая людей.

Подобная ситуация приведет к обрушению самолетов, разрушению зданий, выходу из строя электросетей и загрязнению источников питьевой воды пеплом и золой.

Температура на планете может снизиться на 15 градусов Цельсия и оставаться низкой в течение минимум 6 месяцев, а кислотные дожди сделают невозможным сельское хозяйство.

Ученые отмечают, что вероятность такого сценария является невысокой, что может служить некоторым утешением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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