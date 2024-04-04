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После скандала "Алиса" стала иначе отвечать на вопрос о героине мультфильма "Маша и медведь"

Колонка "Алиса" изменила ответ о героине мультфильма "Маша и медведь" после скандала

0:37
Наука

Колонка "Алиса" стала по-другому отвечать на вопрос, почему героиня мультфильма "Маша и медведь" живет одна.

Колонка "Алиса" изменила ответ о героине мультфильма "Маша и медведь" после скандала
Фото: Елена Галабаева

Сейчас она говорит, что родители девочки уехали, а ее забыли дома по случайности. Прям как героя из фильма "Один дома" Кевина.

Ранее, по словам детского омбудсмена Анны Митяниной, "Алиса" отвечала, что Маша на самом деле — призрак девочки, которую убил медведь. Именно поэтому она живет одна, а видят ее только животные. Сама же Маша мстит медведю, издеваясь над ним.

Разработчики объяснили такую реакцию "умной" колонки единичным случаем.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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