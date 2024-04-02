Для замены геля для ЭКГ синтезирована суперплёнка: она не боится пота, проводит ток и меняет прозрачность

Снятие ЭКГ, особенно в режиме постоянного мониторинга, сопряжено с трудностями: обычные электроды окисляются потом пациента, что затрудняет считывание, а сенсоры с серебряным покрытием накапливают статическое электричество. В качестве решения проблемы применяется специальный гель, но и он не лишён недостатков — быстро высыхает.
Учёные Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН (Москва) создали замену гелю — двухмерные плёнки на основе полимеров из класса триазиновых каркасов, органических соединений, имеющих вид колец из атомов углерода и азота. О своей разработке они рассказали в журнале FlatChem.
Материалу присуща высокая эластичность — после деформации более чем на 15-20% он возвращается в исходное состояние без повреждений. Кроме того, непрозрачная плёнка при растягивании начинает пропускать свет, проводит электричество, не меняет свойств под воздействием влаги и высоких температур.
Все эти качества выгодно отличают молекулу F4-TCNQ с циановыми группами по сравнению с остальными триазиновыми каркасами, а выбор пал на неё по результатам компьютерного моделирования.
"Методы компьютерного моделирования позволили нам изучить физико-химические свойства нового слоя, не прибегая к экспериментальному синтезу", — поделилась аспирант центра компьютерного моделирования неорганических и композитных наноразмерных материалов ИБХФ РАН Анастасия Коровина, для которой этот проект стал дипломным.
По словам её руководителя доктора физико-математических наук Дмитрия Квашнина, благодаря своему оптическому отклику на механические деформации плёнки из нового материала найдут и другие применения, кроме нательных электродов ЭКГ.
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