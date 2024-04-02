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Суд заставил Google стереть данные слежки за пользователями, собиравшиеся даже в режиме "Инкогнито"

AP: Google согласилась удалить миллиарды записей о пользователях Chrome

1:20
Наука » Технологии

Google удалит данные слежки за 136 миллионами американских пользователей Google Chrome, передаёт во вторник Associated Press.

AP: Google согласилась удалить миллиарды записей о пользователях Chrome
Фото: Flickr by Anthony Quintano is licensed under CC BY 2.0

Это вынужденная мера, на которую интернет-гигант пойдёт во исполнение мирового соглашения по многомиллиардному коллективному иску. Судебные тяжбы продолжались с 2020 года, когда выяснилось, что Google сохраняет сведения об интернет-активности пользователей своего браузера даже в режиме "Инкогнито".

Корпорация упорно стояла на своём, но суд принял сторону истцов. Мировое соглашение будет утверждено 30 июля в федеральном суде Окленда, штат Калифорния.

Никто по нему не получит никаких компенсаций, предупредила Google в своём официальном заявлении по этому поводу. "Мы рады урегулировать этот иск, который мы всегда считали необоснованным", — сказано в нём.

Добавляется также, что в соответствии с решением будут удалены "старые персональные технические данные, которые никогда не были связаны с конкретным человеком и никогда не использовались для какой-либо формы персонализации".

Тем не менее представители истцов считают мировое соглашение своей большой победой. Это прецедент для других интернет-гигантов, который не позволит им наживаться на персональных данных пользователей, а кроме того, оно не защищает Google от новых исков.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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