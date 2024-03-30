Ещё одно свидетельство глобального потепления: чем нам грозит увеличение продолжительности тепловых волн?

NewScientist: с 1979 года наблюдается увеличение продолжительности тепловых волн

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Анализ данных о волнах тепла с 1979 по 2020 год выявил увеличение их продолжительности с 8 до 12 дней в среднем. Прогнозы показывают, что этот тренд продолжит свое развитие, и к 2060 году длительность волн тепла может достигнуть 16 дней.

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Этот процесс сопровождается увеличением частоты волн и замедлением их движения, что означает, что определенные регионы могут быть подвержены жарким условиям дольше и чаще.

Интересно отметить, что также распространение волн тепла становится более широким. Общее расстояние, которое они охватывают, увеличилось с примерно 2500 до 3000 километров. Это свидетельствует о том, что влияние жарких периодов ощущается на больших территориях, что может привести к серьезным последствиям для общества и природы, сообщает NewScientist.

Хотя причины этих изменений не были раскрыты в исследовании, проведенном группой ученых под руководством Вэй Чжана из Университета штата Юта, подчеркивается важность принятия дополнительных мер для сдерживания климатических изменений. Особенно важным является использование региональных данных при разработке стратегий адаптации к более жарким условиям.