Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины на пятках: причины и лечение
Известны самые популярные города для путешествий в марте
На сайте HeadHunter опубликовано более 6 000 вакансий в сфере страхования
Как после развода с Петросяном Елена Степаненко обогатилась недвижимостью в Сочи
Как питается Анджелина Джоли, чтобы сохранять фигуру
Врач Павлова: употребление супов и воды среди считается «ленивым» похудением
ASBMB: неправильное питание может вызывать накопление токсичных белков в мозге
Самые популярные сорта и гибриды моркови
Китайские электромобили под угрозой: Европейская Комиссия рассматривает вопрос о тарифах и субсидиях
Новое открытие: как звуковые волны на Солнце влияют на его температуру и скорость вращения

Новая теория может объяснить странное вращение нашего Солнца

2:47
Наука

Предполагалось, что скорость вращения каждой части поверхности Солнца будет примерно одинаковой, но на деле это не так. На экваторе Солнца, например, для завершения полного оборота потребуется примерно 24 земных дня. В то время как на полюсах этот процесс займет около 34 дней.

Новая теория может объяснить странное вращение нашего Солнца
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот феномен известен как дифференциальное вращение и долгое время был вызовом для ученых.

По мере нашего погружения в недра Солнца, загадка становится еще более глубокой. Гелиосейсмические исследования показывают, что это явление распространяется на примерно 200 000 километров через всю зону солнечной конвекции.

Теперь группа под руководством физика Солнца Юто Бекки из Института исследований Солнечной системы Макса Планка (MPS) нашла ответ. Оказалось, что дифференциальное вращение подавляется долговременными колебаниями звуковых волн в зоне конвекции, которые проявляются на поверхности в виде вихревых движений вокруг полюсов. Эти результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Солнце постоянно "звучит". В его видимом слое, фотосфере, существует множество акустических колебаний, которые поднимаются и опускаются примерно каждые пять минут.

Новые типы акустических колебаний были обнаружены вскоре после первоначального открытия в 2021 году. Используя данные наблюдений за Солнцем за несколько лет, исследователи обнаружили глобальные колебания с периодом в 27 дней.

Как оказалось, эти гигантские звуковые волны, пронизывающие Солнце, связаны с его дифференциальным вращением.

Чтобы понять связь между ними, исследователи провели трехмерное численное моделирование, изучая эффекты колебаний. Они выяснили, что моды в высоких широтах, окружающие полюса, сильно влияют на поведение Солнца, перенося тепло от полюсов к экватору.

Этот тепловой перенос ограничивает разницу температур между полюсами и экватором до 7 Кельвинов, что в конечном итоге влияет на дифференциальное вращение.

Хотя эта разница в температуре кажется незначительной, она имеет важное значение для баланса углового момента на Солнце и, следовательно, для его глобальной динамики.

Эти процессы в некотором смысле напоминают нестабильность атмосферы Земли, которая может порождать гигантские штормы. Связь между ними может помочь раскрыть новые загадки, связанные с Солнцем. Моды колебаний в высоких широтах играют важную роль в управлении его дифференциальным вращением, что, возможно, имеет место и у других звезд.

Таким образом, Солнце остается большой тайной, но благодаря таким исследованиям мы постепенно приближаемся к ее разгадке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж
Последние материалы
Как после развода с Петросяном Елена Степаненко обогатилась недвижимостью в Сочи
Новая теория может объяснить странное вращение нашего Солнца
Как питается Анджелина Джоли, чтобы сохранять фигуру
Врач Павлова: употребление супов и воды среди считается «ленивым» похудением
ASBMB: неправильное питание может вызывать накопление токсичных белков в мозге
Самые популярные сорта и гибриды моркови
Китайские электромобили под угрозой: Европейская Комиссия рассматривает вопрос о тарифах и субсидиях
Инфекционист Русанова: для защиты от клещей нужно использовать репелленты
Король маори потребовал признать китов личностями
Азу с картошкой в мультиварке: удачное сочетание мяса и гарнира в одном сытном блюде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников