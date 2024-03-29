Опасность скрытая в ОРВИ: грипп может быть страшнее COVID-19 для вашего мозга

Healthday: грипп оказался опаснее для мозга, чем COVID

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Грипп, согласно сообщению Healthday, чаще вызывает неврологические расстройства почти вдвое чаще, чем COVID-19.

Фото: openverse by jetheriot is licensed under CC BY 2.0

Научные исследователи проанализировали данные о 70 000 пациентах, госпитализированных из-за гриппа, и сравнили их с 70 000 госпитализированными из-за COVID-19.

В общей сложности, в течение года после заболевания неврологические расстройства возникли у 4,9% пациентов с гриппом и у 2,8% пациентов с COVID-19. 3,2% пациентов с гриппом и 2% с COVID-19 обращались в больницу из-за мигрени. Также 2,1% пациентов с гриппом и 1,6% пациентов с COVID-19 получали лекарства от эпилепсии.

Пациенты, переболевшие гриппом, также чаще сталкивались с невропатиями и расстройствами движения. Хотя распространенность инсультов и деменции была приблизительно одинаковой, эти состояния чуть чаще встречались у пациентов с гриппом.

Ученые рассматривают это открытие как положительную новость. Поскольку большинство взрослых в США (месте проведения исследования) переболели коронавирусом, факт того, что его последствия для нервной системы сходны с последствиями ОРВИ, позволяет предположить, что нагрузка на неврологов не будет катастрофически высокой.