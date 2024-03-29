В Intel рассказали о странных запросах Microsoft к новым компьютерам — компания требует добавить одну кнопку

Microsoft потребовала от производителей ноутбуков добавить кнопку Copilot

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Microsoft потребовала от производителей ноутбуков добавить на клавиатуру кнопку включения Copilot, пишет The Verge в среду.

Фото: GoodFon.com by Microsoft is licensed under CC BY 4.0

Сама корпорация не озвучивает эти требования публично. О них сообщила Intel на брифинге, посвящённом компьютерам с искусственным интеллектом.

Компания показала презентацию условиями Microsoft для выпуска устройств с Windows, выдвинутыми OEM-производителям: нейронный процессор, предустановленное приложение Copilot и отдельная кнопка для его запуска.

Пока неясно, что корпорация предлагает взамен, известно лишь, что при невыполнении любого из этих пунктов она не будет рекомендовать компьютер к покупке.

Copilot — это помощник на базе ИИ, встроенный в части устройств, а с некоторых пор доступный всем желающим за 20 долларов в месяц.

Примечательно, что основатель Microsoft Билл Гейтс к возможностям искусственного интеллекта до сих пор относится скептически.