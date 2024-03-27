Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачева планирует организовать юбилейный концерт в Израиле
Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты
Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024
Рассказываем как посадить саженец груши в весенний период
Касторовое масло: реальные преимущества для здоровья волос и кожи
Манижа рассказала о страшных последствиях теракта в "Крокусе" для таджиков
Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Египет надеется принять больше туристов из России
Учёные сделали открытие: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира

Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира

1:25
Наука

Авторство "Духовного завещания", найденного в 1757 году в стенах Шекспировского дома в Стратфорде-на-Эйвоне, первоначально приписывалось Джону Шекспиру, отцу прославленного драматурга. Однако недавние научные исследования, проведенные профессором литературы Мэтью Стегглом, обнаружили убедительные доказательства того, что истинным автором этой глубокой декларации является Джоан, сестра Уильяма.

Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира
Фото: Wikipedia by William Page is licensed under Public Domain

Завещание, подписанное неким Дж. Шекспиром, бросает вызов преобладающей версии об авторстве Джона, представляя собой смелую декларацию о верности католической вере в бурный период господства протестантов при королеве Елизавете I.

Исследование Стеггла проливает свет на забытый вклад Джоан, превращая ее в символ бесчисленных замалчиваемых голосов женщин раннего Нового времени. Ее завещание, пронзительное свидетельство ее убеждений, служит маяком стойкости на фоне общественных ограничений, сообщает Science Alert со ссылкой на Shakespeare Quarterly.

Путешествие "Духовного завещания" по истории отражает борьбу самой Джоан за признание. Первоначально изученное энтузиастами Шекспира в конце XVIII века, его значение было омрачено домыслами и неверными оценками. Однако расследование Стеггла распутывает паутину заблуждений, прочно утверждая Джоан в качестве ее законного автора.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"

Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.

В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Последние материалы
Алла Пугачева планирует организовать юбилейный концерт в Израиле
Стоматолог Сошников рассказал, что зубы окрашивают не только чай и кофе, но и яркие овощи и фрукты
Ирина Винер назвала "командой бомжей" российских спортсменов, которые примут участие в ОИ-2024
Рассказываем как посадить саженец груши в весенний период
Касторовое масло: реальные преимущества для здоровья волос и кожи
Манижа рассказала о страшных последствиях теракта в "Крокусе" для таджиков
Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира
Defender представит новый флагманский внедорожник Octa на базе Land Rover Defender 110
Манная каша на молоке в мультиварке: готовить проще, чем в кастрюле
Египет надеется принять больше туристов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников