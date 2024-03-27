Учёные сделали открытие: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира

Science Alert: "Духовное завещание" было написано не отцом, а сестрой Уильяма Шекспира

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Авторство "Духовного завещания", найденного в 1757 году в стенах Шекспировского дома в Стратфорде-на-Эйвоне, первоначально приписывалось Джону Шекспиру, отцу прославленного драматурга. Однако недавние научные исследования, проведенные профессором литературы Мэтью Стегглом, обнаружили убедительные доказательства того, что истинным автором этой глубокой декларации является Джоан, сестра Уильяма.

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Завещание, подписанное неким Дж. Шекспиром, бросает вызов преобладающей версии об авторстве Джона, представляя собой смелую декларацию о верности католической вере в бурный период господства протестантов при королеве Елизавете I.

Исследование Стеггла проливает свет на забытый вклад Джоан, превращая ее в символ бесчисленных замалчиваемых голосов женщин раннего Нового времени. Ее завещание, пронзительное свидетельство ее убеждений, служит маяком стойкости на фоне общественных ограничений, сообщает Science Alert со ссылкой на Shakespeare Quarterly.

Путешествие "Духовного завещания" по истории отражает борьбу самой Джоан за признание. Первоначально изученное энтузиастами Шекспира в конце XVIII века, его значение было омрачено домыслами и неверными оценками. Однако расследование Стеггла распутывает паутину заблуждений, прочно утверждая Джоан в качестве ее законного автора.