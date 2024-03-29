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Удивительное прошлое Алтая: останки морских обитателей возрастом более 400 миллионов лет

Ученые доказали, что когда-то Алтай был морским дном

1:18
Наука

В последние годы российские археологи и палеонтологи достигли значительных успехов в своей работе, собрав богатый урожай находок, многие из которых являются важными и значимыми. Недавно история Алтайского края пополнилась новыми неожиданными открытиями.

Ученые доказали, что когда-то Алтай был морским дном
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

Сотрудники пресс-службы Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН сообщили о занимательном открытии на территории Республики Алтай.

Исследователи обнаружили останки силурийских дендроидных граптолитов, которые являются ископаемыми морскими организмами, населявшими донные воды доисторических морей.

Эти древние существа прикреплялись к морскому дну и, подобно кораллам, формировали ветвистые колонии. В настоящее время современные представители граптолитов, такие как птеробранхии, можно встретить в морях.

Отложения, в которых были обнаружены останки, имеют возраст от 438 до 443 миллионов лет, что указывает на то, что в силурийский период на территории Алтая существовало тёплое море.

Останки граптолитов были обнаружены в хорошо сохранившемся состоянии, что позволяет сделать вывод о том, что "Алтайское море" было относительно спокойным, по крайней мере, без сильных подводных течений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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