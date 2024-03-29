Удивительное прошлое Алтая: останки морских обитателей возрастом более 400 миллионов лет

В последние годы российские археологи и палеонтологи достигли значительных успехов в своей работе, собрав богатый урожай находок, многие из которых являются важными и значимыми. Недавно история Алтайского края пополнилась новыми неожиданными открытиями.
Сотрудники пресс-службы Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН сообщили о занимательном открытии на территории Республики Алтай.
Исследователи обнаружили останки силурийских дендроидных граптолитов, которые являются ископаемыми морскими организмами, населявшими донные воды доисторических морей.
Эти древние существа прикреплялись к морскому дну и, подобно кораллам, формировали ветвистые колонии. В настоящее время современные представители граптолитов, такие как птеробранхии, можно встретить в морях.
Отложения, в которых были обнаружены останки, имеют возраст от 438 до 443 миллионов лет, что указывает на то, что в силурийский период на территории Алтая существовало тёплое море.
Останки граптолитов были обнаружены в хорошо сохранившемся состоянии, что позволяет сделать вывод о том, что "Алтайское море" было относительно спокойным, по крайней мере, без сильных подводных течений.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.