Удивительное прошлое Алтая: останки морских обитателей возрастом более 400 миллионов лет

Ученые доказали, что когда-то Алтай был морским дном

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

В последние годы российские археологи и палеонтологи достигли значительных успехов в своей работе, собрав богатый урожай находок, многие из которых являются важными и значимыми. Недавно история Алтайского края пополнилась новыми неожиданными открытиями.

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Сотрудники пресс-службы Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН сообщили о занимательном открытии на территории Республики Алтай.

Исследователи обнаружили останки силурийских дендроидных граптолитов, которые являются ископаемыми морскими организмами, населявшими донные воды доисторических морей.

Эти древние существа прикреплялись к морскому дну и, подобно кораллам, формировали ветвистые колонии. В настоящее время современные представители граптолитов, такие как птеробранхии, можно встретить в морях.

Отложения, в которых были обнаружены останки, имеют возраст от 438 до 443 миллионов лет, что указывает на то, что в силурийский период на территории Алтая существовало тёплое море.

Останки граптолитов были обнаружены в хорошо сохранившемся состоянии, что позволяет сделать вывод о том, что "Алтайское море" было относительно спокойным, по крайней мере, без сильных подводных течений.