Найден новый способ прогнозирования осложнений при лечении рака груди

The Guardian: ИИ прогнозирует осложнения при лечении рака груди с точностью 73%

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Лестера в Великобритании создали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказывать осложнения при лечении рака груди с точностью до 73%, как сообщает издание The Guardian.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Подчеркивается, что основными долгосрочными побочными эффектами лучевой терапии при раке молочной железы являются рубцевание, отёк рук (лимфоэдема) и повреждения сердца. Лучевая терапия использует особую энергию электромагнитных излучений или пучков элементарных ядерных частиц для уничтожения опухолевых клеток или подавления их размножения.

Также отмечается, что операция по хирургическому удалению опухолей молочной железы не лишена определённых рисков.

Новый инструмент искусственного интеллекта способен прогнозировать вероятность нежелательных исходов лучевой и хирургической терапии на основе результатов рентгенологического скрининга тканей груди пациенток.

Учёные обучили алгоритм, используя изображения маммограмм более 6 тысяч женщин. Проведённые испытания показали, что модель ИИ может предсказывать вероятность возникновения осложнений с точностью 73%.

Авторы исследования, а также эксперты из крупной благотворительной организации по борьбе с раком молочной железы Breast Cancer Now отмечают, что этот разработанный инструмент может помочь врачам более эффективно подбирать наиболее подходящие методы лечения рака груди, при этом снижая риск нанесения вреда здоровью пациентов.