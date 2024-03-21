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Люди научились ловле рыбы с помощью лука и стрел 74000 лет назад, и это помогло им выжить и расползтись по всей планете

В Африке найдены самые древние лук и стрелы

1:24
Наука

Учёные нашли на стоянке среднего каменного века Шинфа-Метерна-1 на территории современной Эфиопии артефакты, похожие на наконечники стрел. Если они правы в этом предположении, которым поделились в Nature, это древнейшее свидетельство применения лука как оружия для охоты.

В Африке найдены самые древние лук и стрелы
Фото: Wikimedia Commons by Luttrell Psalter is licensed under CC0

Люди обитали в этом месте до, во время и после извержения супервулкана Тоба на Суматре, произошедшего около 74 тысяч лет назад. Оно вызвало сильное ухудшение климата, которое могло привести к вымиранию человека как вида. Находка объясняет, почему он не только выжил, но и распространился по планете.

Кроме рукотворных артефактов, раскопки изобилуют останками животных, в том числе крупных, костями рыб и птиц. Это со всей очевидностью даёт основания предположить, что обитатели стоянки добывали пищу охотой.

Радиоизотопный анализ зубов млекопитающих и скорлупы страусиных яиц показал, что после суперизвержения на регион обрушились ужасные засухи. Исследователи под руководством Джона Каппелмана из Техасского университета в Остине полагают, что тогда люди переключились с охоты на обезьян и жирафов на вылов рыбы, причём с применением лука и стрел.

Именно такая приспосабливаемость людей позволила им не только выжить в неблагоприятных условиях, но и заселить в дальнейшем другие континенты, резюмируют учёные.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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