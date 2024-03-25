Обнаружен новый биомаркер старения сердца

MCP: повышение уровня белка лактадгерина говорит об ускоренном старении сердца

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета в Коимбре, Португалия, обнаружили, что повышенный уровень белка лактадгерина в коронарных артериях может свидетельствовать о активации специфических воспалительных механизмов, связанных с ускоренным старением сердца. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Molecular & Cellular Proteomics (MCP).

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Основное внимание в ходе исследования было уделено изменениям в тканях сердечной мышцы как у мышей, так и у человека. Ученые анализировали как нормальный процесс старения, так и его ускоренные формы, вызванные различными заболеваниями.

Они выявили, что определенные ткани миокарда, особенно внеклеточная матрикс, подвергаются изменениям в результате износа сердца. Стоит отметить, что внеклеточная матрикс служит каркасом, поддерживающим структуру клеток.

Эти изменения внеклеточной матриксы приводят к изменениям в количестве различных белков в тканях сердца и соответствующих сосудов. Ученые выявили, что одним из таких белков является лактадгерин, который вырабатывается в повышенных количествах как при естественном старении сердца (у пожилых мышей и людей), так и при его ускоренном протекании в молодом организме.

Повышение концентрации этого белка коррелирует с активацией специфических воспалительных сигнальных механизмов, лежащих в основе развития сердечно-сосудистых заболеваний.