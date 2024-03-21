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Шокирующее открытие: как диета доноров может угрожать жизни детей при переливании крови

Диета донора крови влияет на успех переливания

1:33
Наука

Опубликованные результаты в журнале Allergy привели к выявлению возможной связи между диетой доноров и риском развития аллергических реакций у получателей переливания крови.

Диета донора крови влияет на успех переливания
Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Аллергические реакции представляют собой серьезные осложнения данной медицинской процедуры, особенно у детей с пищевыми аллергиями. Специалисты пришли к выводу, что такие дети более подвержены этим реакциям.

Для проверки гипотезы о влиянии содержания аллергенов в крови доноров на аллергические реакции у детей с пищевыми аллергиями был проведен эксперимент по сбору образцов крови.

С мая 2022 года по декабрь 2023 года были взяты образцы крови у не менее чем 100 детей, страдающих аллергией на яйца, пшеницу или молоко. Кроме того, были взяты образцы крови у нескольких здоровых доноров до и после употребления вышеупомянутых аллергенных продуктов.

Обработанные образцы крови были отправлены на соответствующие тесты, которые показали, что сыворотка крови здоровых детей может активировать базофилы у детей с аллергией. Базофилы играют важную роль в развитии аллергических реакций.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что аллергенные продукты, присутствующие в крови доноров, могут стать причиной аллергических реакций при переливании крови.

Исходя из этих данных, специалисты рекомендуют проводить аналогичные тесты перед переливанием крови детям, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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