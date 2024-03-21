Шокирующее открытие: как диета доноров может угрожать жизни детей при переливании крови

Диета донора крови влияет на успех переливания

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Опубликованные результаты в журнале Allergy привели к выявлению возможной связи между диетой доноров и риском развития аллергических реакций у получателей переливания крови.

Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Аллергические реакции представляют собой серьезные осложнения данной медицинской процедуры, особенно у детей с пищевыми аллергиями. Специалисты пришли к выводу, что такие дети более подвержены этим реакциям.

Для проверки гипотезы о влиянии содержания аллергенов в крови доноров на аллергические реакции у детей с пищевыми аллергиями был проведен эксперимент по сбору образцов крови.

С мая 2022 года по декабрь 2023 года были взяты образцы крови у не менее чем 100 детей, страдающих аллергией на яйца, пшеницу или молоко. Кроме того, были взяты образцы крови у нескольких здоровых доноров до и после употребления вышеупомянутых аллергенных продуктов.

Обработанные образцы крови были отправлены на соответствующие тесты, которые показали, что сыворотка крови здоровых детей может активировать базофилы у детей с аллергией. Базофилы играют важную роль в развитии аллергических реакций.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что аллергенные продукты, присутствующие в крови доноров, могут стать причиной аллергических реакций при переливании крови.

Исходя из этих данных, специалисты рекомендуют проводить аналогичные тесты перед переливанием крови детям, чтобы избежать возможных побочных эффектов.