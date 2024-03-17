Революция на складах: роботы Яндекс Маркета справляются с монотонной работой благодаря самообучению

На складах Яндекс Маркета появилась роборука-самоучка

0:35 Your browser does not support the audio element. Наука

На складах Яндекс Маркета в Софьино-2 успешно тестируется роборука — высокотехнологичный помощник, который использует самообучение с помощью встроенной нейросети.

Фото: unsplash.com by Alex Knight agkdesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Робот способен собирать коробки на палеты и наоборот, что позволяет рабочим переключиться на другие задачи.

Кроме того, благодаря машинному обучению робот может самостоятельно находить решения в случае встречи с незнакомыми предметами. Этот инновационный подход позволяет сократить монотонную работу на складе и повысить эффективность сортировки товаров перед отправкой покупателям.

Вести.net: На складе "Яндекс.Маркета" начала работать "умная" роборука