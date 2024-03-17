Революция на складах: роботы Яндекс Маркета справляются с монотонной работой благодаря самообучению

На складах Яндекс Маркета в Софьино-2 успешно тестируется роборука — высокотехнологичный помощник, который использует самообучение с помощью встроенной нейросети.
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Робот способен собирать коробки на палеты и наоборот, что позволяет рабочим переключиться на другие задачи.
Кроме того, благодаря машинному обучению робот может самостоятельно находить решения в случае встречи с незнакомыми предметами. Этот инновационный подход позволяет сократить монотонную работу на складе и повысить эффективность сортировки товаров перед отправкой покупателям.
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Вести.net: На складе "Яндекс.Маркета" начала работать "умная" роборука
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