Лучше поплакать, чем утешать себя копией умершего: эксперты назвали потенциальные проблемы от использования "ботов-призраков" на основе ИИ

The Conversation: воссоздающий умерших близких ИИ может нанести вред человеку

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Появление технологии искусственного интеллекта, позволяющей воссоздавать умерших близких, вызывает вопросы о ее влиянии на психическое здоровье, особенно в процессе горевания. Несмотря на то что эти "боты-призраки" предлагают потенциальное утешение, воссоединяя людей с потерянными близкими, они также несут в себе значительные риски.

Фото: Wikipedia by Alex Knight is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Психотерапевты и аналитики выражают обеспокоенность тем, что зависимость от аватаров умерших может помешать естественному процессу горевания, привести к эмоциональной зависимости и усложнить горе. Концепция Зигмунда Фрейда "меланхолия" или "осложненное горе" подчеркивает потенциальные негативные последствия неразрешенных чувств, связанных со смертью, таких как чувство вины или травма, сообщает The Conversation.

Кроме того, взаимодействие с ИИ сопряжено с практическими рисками, включая дезинформацию и потенциальный вред. Случаи, когда чат-боты давали вредные советы, подчеркивают необходимость надзора и осторожности при использовании таких технологий.

В конечном итоге, хотя технологические достижения предлагают новые возможности для сохранения памяти, важно признать важность забывания как части здоровой скорби. Ритуалы и символы могут обеспечить значимые способы почтить память умершего, позволяя людям двигаться вперед в процессе исцеления.