История переписывается: греческий город, ставший портом в бронзовом веке

Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В давние времена в Средиземноморье город Коринф играл ключевую роль в экономике. Расположенный на узком перешейке между севером и югом, этот город контролировал торговлю между северной Грецией и полуостровом Пелопоннес. Он был окружен естественно защищенными бухтами, что делало его удобным переходом между Эгейским и Ионическим морями.

Фото: openverse.org by sergei.gussev is licensed under CC BY 2.0

Главный порт города, Лехаион, располагался вдоль Коринфского залива и был крупнейшим портом Древней Греции. Археологи, изучая могилы и исторические документы, обнаружили, что купцы отправлялись из этого порта более 2600 лет назад, в VII веке до нашей эры, на кораблях, загруженных керамикой, парфюмерией, едой и тканями для торговли в регионе.

Однако недавние находки, включая пять кусков бурого угля и небольшое количество древнего свинцового загрязнения, пересмотрели историю этого порта, уводя ее минимум на 500 лет назад. Это делает его одним из первых действующих портов в Европе. Международные исследования, проведенные с 2013 года, позволили пересмотреть историю города.

Геоархеолог Антуан Шаброль из Университета Сорбонны во Франции и его коллеги собрали образцы отложений внутри гавани, используя ручные и механические буры. Анализ показал внезапный рост уровня свинца на небольшой глубине, что свидетельствует о человеческой деятельности на берегу реки. Ученые датировали загрязнение свинцом еще 1381 годом до нашей эры, во времена бронзового века.

Кроме того, пять кусков бурого угля, найденных в отложениях гавани, датируются 1122 годом до нашей эры. Это свидетельствует о том, что торговцы уже в XII веке до нашей эры импортировали уголь для использования в своих печах.