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Как празднуют день числа пи и кто его придумал

День числа пи отмечают математики всего мира 14 марта

1:39
Наука

Ежегодно 14 марта математики всего мира отмечают день числа π. Pravda.Ru собрала интересные факты об этой знаменательной дате.

День числа пи отмечают математики всего мира 14 марта
Фото: Flickr by dansheadel is licensed under CC BY-SA 2.0

Чествовать математическую константу придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. Он обратил внимание, что дата, записанная в американском формате, очень напоминает число пи: 3/14.

Более того, учёный предложил и время празднования — 1:59:26 дня (в 12-часовой системе), но согласны с этим не везде, потому что во многих странах придерживаются всё-таки 24-часовой системы и считают, что негоже славословить π в не соответствующие ему 13:59.

Есть альтернативная дата для празднования дня числа пи — 22 июля (по его записи в форме неправильной дроби 22/7; считается, что так π вычислили в Древней Греции).

А по легенде, число пи открыли ещё вавилонские маги и из-за неточности его расчёта не сумели построить знаменитую Вавилонскую башню.

Современная вычислительная техника позволяет добиться невероятной точности — в 2021 году швейцарский Университет прикладных наук Гризона подсчитал π до 62,8 триллиона знаков после запятой. Для этого потребовалось 108 дней и 9 часов работы суперкомпьютера.

В День "Пи" учёные и любители математики пекут "пи-рог" ("Pi pie") с изображением греческой буквы "пи" или с первыми цифрами самого числа.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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