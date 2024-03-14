Дошли до нас в целости и сохранности: британские ученые обнаружили особенность средневековых юридических документов, которая позволила им сохраняться долгое время

Scitechdaily: средневековые юристы использовали кожу овец для написания текстов

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые проанализировали исторические документы периода Средневековья и раннего Нового времени, обнаружив, что они в основном были написаны на пергаменте из овечьей кожи.

Фото: Openverse by b1gw1ght is licensed under CC BY 2.0

Исследователи отмечают, что структура овечьей кожи, на которой были написаны эти документы, не позволяла стирать тексты, так как жир, отложенный овцами между слоями кожи, при производстве пергамента растворялся известью, образуя пустоты, и попытки соскрести чернила приводили к повреждению материала.

Миллионы старинных юридических документов сохранились благодаря долговечности пергамента из овечьей кожи. Однако, из-за отсутствия исторической ценности текстов, многие из них были уничтожены или переделаны в 20 веке после принятия закона о земельном кадастре 1925 года, который не требовал их сохранения, сообщает Scitechdaily.

Руководитель исследования, доктор Шон Доэрти, отмечает, что хотя многие из текстов были шаблонными, сами рукописи представляют собой ценный молекулярный архив, который может быть использован для изучения истории ремесел, торговли и животноводства за столетия.