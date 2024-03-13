Срочно удалите эти файлы с вашего смартфона, и вот почему: чревато последствиями

Эксперт по кибербезопасности объяснил, какой информации не место в вашем смартфоне

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Удалите со своего смартфона любые документы, содержащие персональные данные, призвал специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. Он объяснил "Вечерней Москве", почему такой информации не место в любом гаджете.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Многие хранят в своём устройстве фото паспорта. Удобно, чтобы не носить с собой сам документ, но — чревато.

"Почти все телефоны и другие технические носители подключены к глобальной сети Интернет, поэтому их можно взломать", — предупредил эксперт.

По его словам, мало кто из злоумышленников охотится за персональными данными. Но распространяемое ими вредоносное программное обеспечение скачивает с заражённого устройства всё без разбора, а после информация может попасть в продажу в теневом интернете.

Кроме копии паспорта, в смартфоне нельзя хранить:

фото интимного свойства;

банковские карты;

авиа- и железнодорожные билеты.

Смартфон без интернета в этом смысле безопасен, но таких, наверное, уже не осталось, заключил специалист.