Срочно удалите эти файлы с вашего смартфона, и вот почему: чревато последствиями

Удалите со своего смартфона любые документы, содержащие персональные данные, призвал специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. Он объяснил "Вечерней Москве", почему такой информации не место в любом гаджете.
Многие хранят в своём устройстве фото паспорта. Удобно, чтобы не носить с собой сам документ, но — чревато.
"Почти все телефоны и другие технические носители подключены к глобальной сети Интернет, поэтому их можно взломать", — предупредил эксперт.
По его словам, мало кто из злоумышленников охотится за персональными данными. Но распространяемое ими вредоносное программное обеспечение скачивает с заражённого устройства всё без разбора, а после информация может попасть в продажу в теневом интернете.
Кроме копии паспорта, в смартфоне нельзя хранить:
Смартфон без интернета в этом смысле безопасен, но таких, наверное, уже не осталось, заключил специалист.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.