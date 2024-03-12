Зачем космическому кораблю перекись водорода? В РКК "Энергия" объяснили: топливо!

Топливные баки космического корабля "Союз МС-25" заправлены гептилом и перекисью водорода, сообщил в понедельник официальный телеграм-канал РКК "Энергия".
О гептиле все знают, что это высокотоксичное стабильное топливо для ракетных двигателей, несмотря на свою опасность широко применяемое в космической отрасли.
Его полное название звучит довольно сложно. "А теперь попробуйте три раза быстро сказать "несимметричный диметилгидразин"! — предлагает телеграм-канал. — Название топлива для космических аппаратов можно использовать как тест на трезвость".
Перекись водорода используется при спуске корабля на Землю.
"Нет, это не та перекись, которую можно встретить в каждой аптеке, — её концентрация в десятки раз выше. И всё же она бесспорно менее токсична, чем тот же гептил. Когда-то это стало основным "за" при выборе топлива", — объясняется в сообщении.
По универсальности применения перекись водорода даже превосходит гептил — она может послужить не только топливом, но и окислителем, и источником парогаза для турбонасосных агрегатов.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.