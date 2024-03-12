Угроза изнутри: как бороться с метаболическим синдромом, чтобы избежать рака? Подробности исследования

Cancer: гипертония и диабет провоцируют несколько видов онкологии

Последние исследование китайских ученых обнаружило, что люди с усугубляющимся метаболическим синдромом имеют повышенный риск различных форм онкологии. Этот синдром проявляется через такие состояния, как гипертония, диабет, высокий уровень холестерина и избыточное отложение жира в области живота.

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В исследовании были вовлечены более 44 тысяч человек в среднем возрасте 49 лет. Они были разделены на четыре группы в зависимости от степени выраженности метаболического синдрома на основе данных за период 2006-2010 годов: от низко-стабильного до повышенно-растущего, где показатели патологий метаболизма постоянно возрастали.

Наблюдения продолжались с 2010 по 2021 год, в результате чего было зафиксировано 2271 случаев онкологии у участников. Люди из четвертой группы, у которых симптомы метаболического синдрома усиливались, показали повышенные риски онкологии по сравнению с участниками из первой и промежуточных групп.

Этот разрыв был значительным: в 1,3 раза по ряду заболеваний, и это минимум. Максимальный перевес составил 4,5 раза.

Ученые также объединили показатели первых трех групп, но даже в этом случае риски онкологии оказались выше у участников из четвертой группы. Это касалось различных типов рака: почки, молочной железы, эндометрия, печени и колоректального рака.