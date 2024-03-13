Опасность водных просторов: как корабли становятся мишенями для молний

AGU: корабли не только притягивают, но и провоцируют образование молний

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский ученый М. Петерсон выполнил исследование, которое расширило наши знания о любопытном аспекте метеорологии и безопасности судоходства.

Фото: "Thunder 2" by W_Minshull is licensed under CC BY 2.0.

По данным издания AGU, исследование выявило, что корабли не только привлекают молнии, но и могут вызывать их. Ученый объяснил этот феномен тем, что морские суда представляют собой крупные и высокие металлические объекты на поверхности воды, которые усиливают электрическое поле вокруг себя, что стимулирует активность молний в их близлежащей округе.

Анализ случаев чрезвычайных ситуаций показал, что молнии действительно чаще поражают корабли вблизи, чем на расстоянии. Например, в радиусе 2 км от корабля они проявляются в 15 раз чаще, чем в 25 км от него. Это указывает на то, что корабли могут привлекать молнии и, вероятно, даже инициировать их возникновение.

Возможно, одним из факторов, способствующих этому, являются выбросы аэрозолей от судов и электромагнитное излучение различных приборов и механизмов. Однако для полного понимания этого явления требуется дальнейшее глубокое изучение.

Что касается конкретных мест с наибольшей плотностью ударов молний по судам, то исследователь обратил внимание на этот аспект. За последние три года наибольшее количество ударов приходилось на суда, курсирующие в Бенгальском и Мексиканском заливах, а также в Южно-Китайском море.