Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира

Немецкие археологи обнаружили вторую половину статуи фараона Рамзеса II в Каире

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда археологов из Германии под руководством Дитриха Рауэ успешно завершила операцию по извлечению второй половины статуи фараона Рамзеса II, обнаруженной в спальном районе Каира.

Фото: Openverse by Dominik Knippel, de:Niedernberg is licensed under CC BY-SA 3.0

Это открытие стало значимым событием в мире археологии, поскольку статуя представляет собой редкость как по своим размерам, так и по своей исторической значимости.

На протяжении прошлой недели германские археологи проводили раскопки в районе Матарии в Каире и обнаружили часть статуи фараона Рамзеса II. Статуя имела высоту в 8 метров и весила около 4 тонн. С учетом того, что Рамзес II правил в период пика могущества Древнего Египта, этот артефакт приобретает особую историческую ценность, сообщают РИА Новости.

Однако извлечение статуи представляло собой сложную задачу из-за плотной застройки и залегания артефакта под водой. В результате археологам пришлось использовать экскаватор для поднятия статуи на поверхность. Несмотря на возможные опасения относительно сохранности статуи в процессе извлечения, археологи подтвердили, что повреждения на поверхности лица и других частей тела статуи были нанесены еще в коптскую эпоху Египта.

Статуя, названная "колосс Рамзеса II", предположительно украшала храмовый комплекс в Гелиополе. Мероприятия по ее сохранению и исследованию продолжаются под надзором Министерства по делам древностей Египта.