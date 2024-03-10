Искусственный интеллект уже начал обучать детей: в Индии робоучитель не только передает знания, но и адаптирует уроки под индивидуальные потребности учеников

В Индии начал работу первый робот-учитель на основе искусственного интеллекта

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

В Индии в штате Керала был разработан первый в стране робоучитель на базе искусственного интеллекта, который внедрен в школьное образование.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Разработчики этого уникального проекта дали своему творению имя "Ирис". Этот робоучитель не просто передает знания, но и обладает рядом особенностей, делающих его похожим на настоящего преподавателя.

"Ирис" внешне напоминает настоящую преподавательницу, даже до того, что он облачен в сари, традиционную одежду для женщин в Индии. Он способен передвигаться по классу на колесах и встречаться с учениками, протягивая руку для приветствия. Более того, этот роботизированный учитель обладает навыками общения и может отвечать на вопросы учеников.

Главная особенность "Ириса" заключается в использовании нейросетей для персонализации обучения. Это позволяет ему адаптировать уроки под индивидуальные потребности каждого ученика, создавая таким образом более эффективный и интересный процесс обучения, сообщает Gismeteo.

Инженеры, работавшие над этим проектом, утверждают, что такое революционное развитие в образовательной сфере может привести к значительным изменениям в системе обучения. Однако, несмотря на оптимистические прогнозы, специалисты признают, что пока рано делать выводы о том, насколько широко будут распространяться роботизированные учителя и как это повлияет на образовательную среду в целом.