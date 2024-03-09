Илон Маск считает YouTube своим конкурентом и запустит свой видеохостинг

Социальная сеть X*, возглавляемая Илоном Маском, выходит на рынок потокового видео, готовясь запустить приложение для "умных" телевизоров. Этот шаг является частью стратегии Маска по превращению X* в конкурента YouTube.
По данным источников, знакомых с планами компании, приложение X* для телевизоров будет выпущено в ближайшие дни. Его интерфейс будет похож на приложение YouTube для телевизоров, а Маск стремится привлечь пользователей к просмотру "длинных видео на большом экране".
Маск рассматривает YouTube как своего основного конкурента. В январе X* объявила о своей новой ориентации на видеоконтент, призывая создателей переносить свои видео на платформу с обещанием более высоких рекламных доходов.
С момента приобретения Twitter* в октябре 2022 года Маск ввел ряд изменений, включая голосовые сообщения, видеозвонки и шифрование личных сообщений. X* также сотрудничает с торговой платформой eToro, позволяя пользователям торговать криптовалютой и другими финансовыми активами.
*Запрещенная соцсеть на территории РФ.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.