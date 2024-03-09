Илон Маск считает YouTube своим конкурентом и запустит свой видеохостинг

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В соцсети Х* появится приложение для "умных" телевизоров

1:10
Наука

Социальная сеть X*, возглавляемая Илоном Маском, выходит на рынок потокового видео, готовясь запустить приложение для "умных" телевизоров. Этот шаг является частью стратегии Маска по превращению X* в конкурента YouTube.

В соцсети Х* появится приложение для "умных" телевизоров
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным источников, знакомых с планами компании, приложение X* для телевизоров будет выпущено в ближайшие дни. Его интерфейс будет похож на приложение YouTube для телевизоров, а Маск стремится привлечь пользователей к просмотру "длинных видео на большом экране".

Маск рассматривает YouTube как своего основного конкурента. В январе X* объявила о своей новой ориентации на видеоконтент, призывая создателей переносить свои видео на платформу с обещанием более высоких рекламных доходов.

С момента приобретения Twitter* в октябре 2022 года Маск ввел ряд изменений, включая голосовые сообщения, видеозвонки и шифрование личных сообщений. X* также сотрудничает с торговой платформой eToro, позволяя пользователям торговать криптовалютой и другими финансовыми активами.

*Запрещенная соцсеть на территории РФ. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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