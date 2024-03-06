Двухголовая корова с четырьмя глазами пытается выжить — у неё один шанс из 400 миллионов

Daily Star: в США родился двухголовый телёнок

В США родился двухголовый телёнок, сообщает во вторник Daily Star. Животное получило кличку "Двуликий".

Фото: скриншот YT NEWS15

Корова с двумя мордами, ртами, носами и четырьмя глазами появилась на свет в конце февраля на ферме в округе Вермилион, штат Луизиана. Вероятность её рождения составляла один к 400 миллионам.

Проще выиграть в лотерею, шутят фермеры.

Они ожидают скорой смерти телёнка-мутанта. Однако тот проявляет сильнейшую волю к жизни — растёт и развивается, пытается есть обоими своими ртами, которые ведут в одну глотку, рассказали его владельцы в запрещённой в РФ соцсети.

Они добавили, что Двуликий не продаётся, хотя поступают многочисленные предложения о его покупке.

Двуликий телёнок