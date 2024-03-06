Двухголовая корова с четырьмя глазами пытается выжить — у неё один шанс из 400 миллионов

В США родился двухголовый телёнок, сообщает во вторник Daily Star. Животное получило кличку "Двуликий".
Корова с двумя мордами, ртами, носами и четырьмя глазами появилась на свет в конце февраля на ферме в округе Вермилион, штат Луизиана. Вероятность её рождения составляла один к 400 миллионам.
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Они ожидают скорой смерти телёнка-мутанта. Однако тот проявляет сильнейшую волю к жизни — растёт и развивается, пытается есть обоими своими ртами, которые ведут в одну глотку, рассказали его владельцы в запрещённой в РФ соцсети.
Они добавили, что Двуликий не продаётся, хотя поступают многочисленные предложения о его покупке.
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