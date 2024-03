Как прозрачные электроды могут ускорить интернет и создать "умные" окна

Учёные из Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) изобрели прозрачные электроды фотоэлементов, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) во вторник.

Фото: Wikimedia Commons by Radovan Blažek is licensed under CC BY-SA 3.0