Samsung показала смартфон, который можно носить, как браслет на руке

Samsung презентовал смартфон-браслет

Samsung смог удивить экспертов со всего мира, представив на ознакомление новый концепт телефона — Cling Band.

Фото: flickr.com by redakcja.myapple is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Корейские изобретатели смогли объединить в одном девайсе, который может быть одет на руку как браслет, сразу несколько гаджетов — смартфон, умные часы и фитнес трекер.

Как заявили представители Samsung, люди со всего мира изрядно устали от однообразия, где в телефонах меняются только размеры и качество камеры. Девайс от Samsung в свою очередь выглядит как большой тачскрин на руке, с полным функционалом от смартфона.

Многие эксперты, специализирующиеся на современных технологиях уверен, ответ от гигантов Motorola, Xiaomi и Lenovo не заставит себя долго ждать.

https://rutube.ru/video/37cadfeb96821809fb2e4da5a65e78b1/?r=wd