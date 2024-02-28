Samsung показала смартфон, который можно носить, как браслет на руке

Samsung смог удивить экспертов со всего мира, представив на ознакомление новый концепт телефона — Cling Band.
Корейские изобретатели смогли объединить в одном девайсе, который может быть одет на руку как браслет, сразу несколько гаджетов — смартфон, умные часы и фитнес трекер.
Как заявили представители Samsung, люди со всего мира изрядно устали от однообразия, где в телефонах меняются только размеры и качество камеры. Девайс от Samsung в свою очередь выглядит как большой тачскрин на руке, с полным функционалом от смартфона.
Многие эксперты, специализирующиеся на современных технологиях уверен, ответ от гигантов Motorola, Xiaomi и Lenovo не заставит себя долго ждать.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.