В Новосибирске запустили суперкомпьютер "Сергей Годунов" — он предсказывает эпидемии и кризисы

Скорость нового суперкомпьютера в Новосибирске достигнет 120,4 Тфлопс

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В Институте математики имени С. Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук запустили суперкомпьютер "Сергей Годунов", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Новосибирской области.

Фото: ИМ СО РАН

Мощнейшая вычислительная система получила своё название в честь известного советского и российского математика с мировым именем, академика Сергея Годунова.

По словам заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой, планируется апгрейд суперкомпьютера, который проведут на средства гранта национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом РФ. После этого пиковая производительность системы будет достигать 120,4 Тфлопс (триллионов операций в секунду; а пока только 54,4), что позволит выполнять с её помощью самые разные задачи.

"У нас появилась возможность решать мультидисциплинарные задачи, моделировать объёмные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем", — пояснил и. о. директора ИМ СО РАН Андрей Миронов.

Он привёл некоторые примеры. "Сергей Годунов" сможет прогнозировать кризисы и эпидемии, строить сценарии развития системы биосфера-экономика-социум, моделировать изменения климата и т. д.