Китайцы готовят к 2030 году миссию на Луну с астронавтами

На сайте китайского агентства "Синьхуа" появилось сообщение о новом космическом проекте. В частности, в Китае начата разработка космического корабля нового поколения, который в будущем отправится с миссией на Луну и доставит на неё астронавтов. Сообщается, что космический корабль будет назван "Мэнчжоу", что означает "Лодка мечты".
Также параллельно с космическим кораблём создадут и посадочный лунный модуль. Китайцы придумали название и ему, он будет называться "Ланьюэ", что означает "Достать Луну с неба". Данное название выбирали простые граждане страны. Из 2000 предложений, большинство проголосовали за вышеуказанное название.
В планах космической корпорации отправить миссию на Луну до 2030 года. Выведут на окололунную орбиту корабль "Мэнчжоу" и лунный модуль "Ланьюэ" две ракеты-носителя. Если всё пройдёт штатно, то китайские астронавты после стыковки двух аппаратов перейдут из корабля в лунный посадочный модуль.
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