Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества

В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2024 году северный и южный магнитный полюса Солнца поменяются местами, что может сопровождаться жуткими катаклизмами. "РБК Тренды" называет катастрофические последствия солнечных метаморфоз для землян.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Вообще-то такая смена происходит каждые 11 лет. Но теперь всё серьёзнее. Солнце стало намного активнее — даже с учётом цикличности.

"Мы наблюдаем наиболее высокую активность Солнца за последние 20 лет. Это приводит к большему количеству корональных выбросов массы", — констатирует гелиофизик Пол Шарбонно из Монреальского университета.

Кроме того, человечество впало в критическую зависимость от телекоммуникаций и электроники в целом. Выбросы плазмы, о которых сказал учёный, достигнув Земли, сбросят спутники над ней, разрушат связь и интернет.

"Только в системе Starlink Илона Маска задействовано более 4 тысяч устройств. Все они могут быть затронуты или потенциально уничтожены космической погодой", — пугает издание.

Может, и обойдётся, но твёрдых гарантий никто давать не берётся.

"Выяснение того, как поведёт себя Солнце, больше не является просто академической дискуссией из-за растущего коммерческого аэрокосмического сектора", — комментирует гелиофизик Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США.

По его словам, учёные даже рады разбушевавшемуся Солнцу — ведь это даёт возможность его глубже изучить. С этой целью к светилу отправлен зонд NASA Parker Solar Probe, который уже приблизился на расстояние 6,4 миллиона км, а на Гавайях введён в строй солнечный телескоп Inouye Solar Telescope.

Разобравшись, что творится внутри Солнца, специалисты научатся прогнозировать магнитные бури, а самое главное, поймут устройство миллиардов таких же звёзд во Вселенной.