Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества

В 2024 году северный и южный магнитный полюса Солнца поменяются местами, что может сопровождаться жуткими катаклизмами. "РБК Тренды" называет катастрофические последствия солнечных метаморфоз для землян.
Вообще-то такая смена происходит каждые 11 лет. Но теперь всё серьёзнее. Солнце стало намного активнее — даже с учётом цикличности.
"Мы наблюдаем наиболее высокую активность Солнца за последние 20 лет. Это приводит к большему количеству корональных выбросов массы", — констатирует гелиофизик Пол Шарбонно из Монреальского университета.
Кроме того, человечество впало в критическую зависимость от телекоммуникаций и электроники в целом. Выбросы плазмы, о которых сказал учёный, достигнув Земли, сбросят спутники над ней, разрушат связь и интернет.
"Только в системе Starlink Илона Маска задействовано более 4 тысяч устройств. Все они могут быть затронуты или потенциально уничтожены космической погодой", — пугает издание.
Может, и обойдётся, но твёрдых гарантий никто давать не берётся.
"Выяснение того, как поведёт себя Солнце, больше не является просто академической дискуссией из-за растущего коммерческого аэрокосмического сектора", — комментирует гелиофизик Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США.
По его словам, учёные даже рады разбушевавшемуся Солнцу — ведь это даёт возможность его глубже изучить. С этой целью к светилу отправлен зонд NASA Parker Solar Probe, который уже приблизился на расстояние 6,4 миллиона км, а на Гавайях введён в строй солнечный телескоп Inouye Solar Telescope.
Разобравшись, что творится внутри Солнца, специалисты научатся прогнозировать магнитные бури, а самое главное, поймут устройство миллиардов таких же звёзд во Вселенной.
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