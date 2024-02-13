Солнце взбеленилось: четыре мощные вспышки за ночь

Четыре мощные вспышки на Солнце зафиксированы вечером 12 февраля и в ночь на 13-е, сообщила гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики во вторник.
Всем событиям присвоен высокий класс M. Напомним, проявления солнечной активности категоризируются на пять классов — от самого слабого A до наиболее мощного X — в зависимости от мощности излучения, доходящего до Земли.
Вспышки зарегистрированы в рентгеновском диапазоне метеорологическими спутниками "Электро-Л" и GOES.
Они не вызвали магнитную бурю на Земле, хотя учёные её пока не исключают.
"Продолжается вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий", — поясняется в сообщении.
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