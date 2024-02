Невероятно: образованию жизни на Земле мы обязаны халькогенам - это такие летучие элементы

Ранее считалось, что некоторые элементы, необходимые для жизни на Земле (например, сера, селен, теллур и азот), прибыли на планету из космоса с астероидами. Однако недавние исследования, опубликованные в Science Advances, подвергли эту теорию сомнению.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0