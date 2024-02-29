Невероятно: образованию жизни на Земле мы обязаны халькогенам - это такие летучие элементы

Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле

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Ранее считалось, что некоторые элементы, необходимые для жизни на Земле (например, сера, селен, теллур и азот), прибыли на планету из космоса с астероидами. Однако недавние исследования, опубликованные в Science Advances, подвергли эту теорию сомнению.

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Ученые из Университета Науки и Технологий Китая предполагают, что эти "летучие" элементы, известные как халькогены, могли присутствовать на Земле с ее раннего этапа формирования. Халькогены легко испаряются, что делает их важными для возникновения жизни.

Исследователи использовали вычислительные методы, чтобы отследить изотопы этих элементов на различных стадиях формирования Земли. Их анализы показали, что хотя часть летучих веществ испарилась на ранних этапах, гораздо больше осталось на планете с самого начала ее формирования, чем предполагалось ранее.

Эти результаты ставят под вопрос теорию "позднего поступления", согласно которой большинство элементов жизни прибыли на Землю после ее формирования из космических объектов с более высоким содержанием летучих веществ.

Понимание происхождения этих элементов играет важную роль в изучении геологической истории планеты и может предоставить ценную информацию о возможности существования жизни на других планетах. Планируются дополнительные исследования для изучения поведения других летучих веществ и их влияния на возникновение жизни на Земле.