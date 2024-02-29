Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Астероид, пораженный космическим кораблем, может "исцеляться" по мере реформирования его поверхности
Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи
Российские таможенники обнаружили у туриста коллекцию монет стоимостью в миллион
Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса
Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек
Тренер Мишин назвал "нулевой" степень готовности шоу-номеров Туктамышевой и Семененко
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, изменяет состав ядра планеты
Огород в контейнере: что посеять и как правильно выращивать в домашних условиях
Невероятно: образованию жизни на Земле мы обязаны халькогенам - это такие летучие элементы

Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле

1:26
Наука

Ранее считалось, что некоторые элементы, необходимые для жизни на Земле (например, сера, селен, теллур и азот), прибыли на планету из космоса с астероидами. Однако недавние исследования, опубликованные в Science Advances, подвергли эту теорию сомнению.

Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле
Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0

Ученые из Университета Науки и Технологий Китая предполагают, что эти "летучие" элементы, известные как халькогены, могли присутствовать на Земле с ее раннего этапа формирования. Халькогены легко испаряются, что делает их важными для возникновения жизни.

Исследователи использовали вычислительные методы, чтобы отследить изотопы этих элементов на различных стадиях формирования Земли. Их анализы показали, что хотя часть летучих веществ испарилась на ранних этапах, гораздо больше осталось на планете с самого начала ее формирования, чем предполагалось ранее.

Эти результаты ставят под вопрос теорию "позднего поступления", согласно которой большинство элементов жизни прибыли на Землю после ее формирования из космических объектов с более высоким содержанием летучих веществ.

Понимание происхождения этих элементов играет важную роль в изучении геологической истории планеты и может предоставить ценную информацию о возможности существования жизни на других планетах. Планируются дополнительные исследования для изучения поведения других летучих веществ и их влияния на возникновение жизни на Земле.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо

Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.

Гоген Солнцев намекнул на рождение ребёнка: в моей жизни не было большего счастья
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Путин чётко сказал Западу — без сильной России прочный миропорядок невозможен Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова В хрустальном гробу принцесс хоронили неспроста Сергей Лебедев
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час
Последние материалы
Автоэксперт: соблюдение этих 3 правил продлит ресурс двигателя автомобиля
Астероид, пораженный космическим кораблем, может "исцеляться" по мере реформирования его поверхности
Косметолог Владимир Ивкин — о том, как выбрать очищающее средство по типу кожи
Российские таможенники обнаружили у туриста коллекцию монет стоимостью в миллион
Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса
Диетолог Кондаурова рассказала, как избавиться от пухлых щек
Тренер Мишин назвал "нулевой" степень готовности шоу-номеров Туктамышевой и Семененко
Nature Geoscience: вода, проникая в глубины Земли, изменяет состав ядра планеты
Science Advances: Учёные КНР опровергают популярную теорию формирования жизни на Земле
Огород в контейнере: что посеять и как правильно выращивать в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников