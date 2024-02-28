Магические погремушки для мусульман: что за странные предметы были найдены в горах на юге Израиля

Израильские исследователи, опубликовавшие свою статью в Journal of Material Cultures in the Muslim World, проанализировали артефакты, найденные в конце 1990-х годов на юге Израиля, в горах недалеко от города Эйлат.
Эти артефакты, которые до сих пор оставались загадкой, оказались частью инвентаря профессиональных колдунов, знахарей или шаманов, используемого для проведения магических ритуалов по заказу мусульманских паломников, путешествующих из Египта в Мекку.
Исследователи выяснили, что эти предметы связаны с Дорогой пилигримов, которая пролегала через Эйлатские горы с VII по XIX века нашей эры. В то время, как паломники отдыхали в палаточных лагерях в этом регионе во времена Оттоманской империи, им могли быть предложены ритуальные услуги защиты, исцеления и снятия порчи.
Коллекция артефактов включает в себя фрагменты глиняных погремушек с камешками внутри, которые использовались для магических звуковых эффектов, а также два миниатюрных керамических алтаря для курения благовоний, статуэтки и кусочки кварца. Анализ глины, используемой для изготовления керамики, показал, что она происходит из Египта, что указывает на тесные связи этой магической практики с регионом, через который проходила Дорога пилигримов.
Эти находки подтверждают популярность и востребованность ритуальных услуг среди мусульманских паломников в течение веков, подчеркивая богатство культурного и религиозного наследия этого региона.
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