Магические погремушки для мусульман: что за странные предметы были найдены в горах на юге Израиля

Израильские ученые обнаружили древние ритуальные предметы в горах на юге Израиля

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Израильские исследователи, опубликовавшие свою статью в Journal of Material Cultures in the Muslim World, проанализировали артефакты, найденные в конце 1990-х годов на юге Израиля, в горах недалеко от города Эйлат.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Эти артефакты, которые до сих пор оставались загадкой, оказались частью инвентаря профессиональных колдунов, знахарей или шаманов, используемого для проведения магических ритуалов по заказу мусульманских паломников, путешествующих из Египта в Мекку.

Исследователи выяснили, что эти предметы связаны с Дорогой пилигримов, которая пролегала через Эйлатские горы с VII по XIX века нашей эры. В то время, как паломники отдыхали в палаточных лагерях в этом регионе во времена Оттоманской империи, им могли быть предложены ритуальные услуги защиты, исцеления и снятия порчи.

Коллекция артефактов включает в себя фрагменты глиняных погремушек с камешками внутри, которые использовались для магических звуковых эффектов, а также два миниатюрных керамических алтаря для курения благовоний, статуэтки и кусочки кварца. Анализ глины, используемой для изготовления керамики, показал, что она происходит из Египта, что указывает на тесные связи этой магической практики с регионом, через который проходила Дорога пилигримов.

Эти находки подтверждают популярность и востребованность ритуальных услуг среди мусульманских паломников в течение веков, подчеркивая богатство культурного и религиозного наследия этого региона.