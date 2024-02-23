"Фальшивое" солнце в небе — захватывающее зрелище от Роскосмоса: раскрыт феномен парагелия

Роскосмос показал фото, запечатлевшее феномен парагелия — явление, когда на небосклоне видны два солнца, а иногда и больше. В своём телеграм-канале ведомство объяснило подобные "чудеса".
Главная причина этого явления — сильное переохлаждение воздуха, поэтому для морозной России парагелий — не такая уж редкость.
"Такая разновидность гало образуется, когда кристаллы льда в атмосфере действуют как крошечные призмы — преломляют свет и разделяют его на составляющие цвета. В результате получается яркое радужное пятно света, которое располагается слева и справа от солнца", — сказано в сообщении.
Чаще всего ложное или фальшивое солнце можно наблюдать, когда настоящее светило низко над горизонтом, то есть ранним утром или поздним вечером зимой. Иногда даже случается, когда солнце за горизонтом, а его двойник уже виден на небе.
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