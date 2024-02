Гравитационная защита Земли: как она удерживает астероидные нарушители на расстоянии

Каждый год десятки астероидов приближаются к Земле ближе, чем Луна, однако столкновения с ними происходят крайне редко. Новое исследование предполагает, что у нашей планеты есть своего рода встроенная защитная система — это её мощные гравитационные силы, которые активно воздействуют на астероиды-нарушители.

Фото: openverse by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0