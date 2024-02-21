Гравитационная защита Земли: как она удерживает астероидные нарушители на расстоянии

Земная гравитация может разрывать космические камни на части, снижая риск появления астероидов

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждый год десятки астероидов приближаются к Земле ближе, чем Луна, однако столкновения с ними происходят крайне редко. Новое исследование предполагает, что у нашей планеты есть своего рода встроенная защитная система — это её мощные гравитационные силы, которые активно воздействуют на астероиды-нарушители.

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Благодаря огромной массе планет и их спутников, они оказывают значительное гравитационное воздействие на близлежащие объекты. Приливные силы, вызванные различиями в гравитации, являются ключевым фактором. Эти силы, известные изучающим астрономам благодаря их влиянию на приливы на Земле, могут быть настолько сильными, что приводят к разрушению объектов — это так называемое приливное разрушение.

В 1994 году наблюдатели космоса увидели впечатляющий пример приливного разрушения, когда осколки кометы Шумейкера-Леви 9, разорванные приливными силами Юпитера после близкого прохождения двумя годами ранее, столкнулись с газовым гигантом. Однако на протяжении долгого времени астрономы не могли подтвердить, что Земля и другие планеты земной группы также могут вызывать разрушение астероидов или комет, проходящих мимо.

Микаэль Гранвик из Шведского технологического университета в Лулео занимается поиском этих гравитационно разорванных околоземных астероидов (NEA) уже много лет.

"Десять лет назад мы искали семейства NEA, которые могли возникнуть в результате приливных воздействий, но не обнаружили ни одного", — поделился своим опытом Гранвик.

В последующем исследовании было объяснено, почему: любые образующиеся фрагменты "сливаются с фоном настолько быстро", что определить конкретное семейство становится невозможно.

Однако поиск астероидов, разрушаемых гравитационными силами, был приостановлен, пока Гранвик не пришел к новому осознанию. В 2016 году он помог создать модель, которая позволяла просчитывать траектории астероидов разных размеров, чтобы определить их количество на разных расстояниях от Солнца.