Загадки солнечной активности: результаты сенсационных экспериментов

Your browser does not support the audio element.

Исследования, проведенные над Солнцем, привели к обнаружению гораздо более сложных процессов, чем предполагалось ранее учеными. Этот парадокс стал объектом активных дискуссий в научном сообществе.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0