Загадки солнечной активности: результаты сенсационных экспериментов

Ученые заявляют о загадочном поведении Солнца

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования, проведенные над Солнцем, привели к обнаружению гораздо более сложных процессов, чем предполагалось ранее учеными. Этот парадокс стал объектом активных дискуссий в научном сообществе.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Богачёв поделился своими мыслями об этой проблеме в беседе с журналистами aif.ru. Он отметил, что механизмы, управляющие деятельностью нашей звезды, оказались значительно более сложными, чем предполагалось. Например, рассматривается возможность существования выбросов солнечных частиц без явных вспышек.

Также активно обсуждается вероятность ускорения облаков плазмы во время их движения к Земле. Ученые проводят традиционные расчеты, опираясь на начальную скорость частиц и расстояние до Земли. Это помогает экспертам прогнозировать время достижения излучения Земли и его мощность.

Тем не менее, возникают и ошибки, как, например, в случае с последней солнечной вспышкой. Плазменные частицы по неизвестной причине неожиданно ускорились в пути к Земле, что привело к их прибытию на поверхность планеты на сутки раньше запланированного срока. Кроме того, магнитная буря оказалась гораздо более мощной. Это привело к тому, что полярные сияния были зафиксированы даже в южных регионах России.