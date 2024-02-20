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Скандал в научном сообществе: ИИ обломал учёных, нарисовав крысе гигантский половой орган

Учёным пришлось извиняться за нарисованную нейросетью непристойность

1:26
Наука

Громкий скандал разразился в международном научном сообществе из-за чрезмерного доверия искусственному интеллекту. Учёные поручили нейросети Midjourney проиллюстрировать научную статью, и она нарисовала нечто непристойное.

Учёным пришлось извиняться за нарисованную нейросетью непристойность
Фото: Frontiers in Cell Development and Biology

Материал за авторством троих китайских исследователей, отредактированный и отрецензированный индийскими и американскими специалистами, был опубликован научным журналом Frontiers in Cell Development and Biology 12 февраля. Он содержал сгенерированную ИИ картинку, на которой красовалась крыса с огромным пенисом и абсурдными подписями.

Непристойную иллюстрацию быстро растащили по соцсетям. Издание пришло в негодование и удалило статью, поместив вместо неё извинения и анонс о грядущей публикации исправленного варианта.

Редакция провела внутреннее расследование и узнала, что рецензент просил авторов заменить картинку, а они не прислушались. Кроме того, выяснилось, что данные в статье тоже сгенерированы ИИ. В итоге публикацию отменили вовсе.

Научное сообщество в ужасе. Этот инцидент показал, насколько рискованным может быть неправильное применение современных прогрессивных технологий. Печально, что даже учёные могут стать жертвами "чуши, созданной ИИ", огорчилась консультант по научной честности Элизабет Бик.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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