Скандал в научном сообществе: ИИ обломал учёных, нарисовав крысе гигантский половой орган

Учёным пришлось извиняться за нарисованную нейросетью непристойность

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Громкий скандал разразился в международном научном сообществе из-за чрезмерного доверия искусственному интеллекту. Учёные поручили нейросети Midjourney проиллюстрировать научную статью, и она нарисовала нечто непристойное.

Фото: Frontiers in Cell Development and Biology

Материал за авторством троих китайских исследователей, отредактированный и отрецензированный индийскими и американскими специалистами, был опубликован научным журналом Frontiers in Cell Development and Biology 12 февраля. Он содержал сгенерированную ИИ картинку, на которой красовалась крыса с огромным пенисом и абсурдными подписями.

Непристойную иллюстрацию быстро растащили по соцсетям. Издание пришло в негодование и удалило статью, поместив вместо неё извинения и анонс о грядущей публикации исправленного варианта.

Редакция провела внутреннее расследование и узнала, что рецензент просил авторов заменить картинку, а они не прислушались. Кроме того, выяснилось, что данные в статье тоже сгенерированы ИИ. В итоге публикацию отменили вовсе.

Научное сообщество в ужасе. Этот инцидент показал, насколько рискованным может быть неправильное применение современных прогрессивных технологий. Печально, что даже учёные могут стать жертвами "чуши, созданной ИИ", огорчилась консультант по научной честности Элизабет Бик.