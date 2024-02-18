Open AI предлагает пользователям протестировать первую в мире систему ИИ, монтирующего видео

Искусственный интеллект научился создавать видео по запросу человека

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Open AI-лидер по разработке чат-ботов, в том числе знаменитого Chat GPT, представила для тестирования пользователей систему Sora. Данная программа позволяет создавать видео на основании текстовых запросов пользователей. В режиме тестирования нейросеть создаёт видео длительностью до 1 минуты. Запросы могут быть примерно такими: "Молодой японец идёт по улицам Парижа", или "Морская волна уносит в море лодку".

Фото: dzen .ru/a/Y9J0ASxOsn-8cZ9I

В режиме тестирования нейросеть недоступна для обычных пользователей, и над её оптимизацией работают квалифицированные художники и программисты. Однако в дальнейшем нейросеть будет доступна обычным пользователям.

Особенностью этой нейросети называют качественную графику и реалистичность изображения. В связи с этим уже встаёт вопрос о технической возможности для рядового пользователя различить реальную съёмку на местности и сгенерированную ИИ.