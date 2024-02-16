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Кинематографу конец — запущена нейросеть, "снимающая" видео по текстовому описанию

OpenAI запустила нейросеть, преобразующую текст в видео

1:15
Наука

OpenAI, создавшая знаменитый чат-бот ChatGPT, запустила нейросеть Sora, преобразующую текст в видео. Разработка в демо-режиме представлена на сайте компании.

OpenAI запустила нейросеть, преобразующую текст в видео
Фото: OpenAI

В ответ на текстовый запрос Sora может выдавать видео длительностью до минуты. При этом языковая модель ИИ хорошо понимает, что от неё хотят, а виртуальный мир получается очень похожим на реальный.

Нейросеть пока не лишена недостатков — например, она может перепутать лево и право или "забывает" оставить след на печенье, от которого откусил персонаж.

Авторы предоставили ряду художников, дизайнеров и режиссёров более функциональный доступ к своему продукту, чтобы усовершенствовать и улучшить его на основе их отзывов и критических замечаний.

Разработчики надеются научить нейросеть "понимать и моделировать реальный мир".

"Мы считаем, что эта способность станет важной вехой на пути к созданию искусственного интеллекта", — уверены они.

OpenAI заверила, что приняла меры во избежание использования Sora в неблаговидных целях. Из запросов отфильтровываются враждебные и разжигающие ненависть формулировки, а в метаданные видео добавляется классификатор, указывающий на то, что оно ненастоящее.

Пример работы Sora: женщина гуляет в Токио
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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