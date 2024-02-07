Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-тренер по стрельбе женской сборной РФ по биатлону Волков о своём уходе из команды узнал через интернет
Гречка по-купечески: беспроигрышный вариант на каждый день
Чтобы пионы были красивыми и пышными
Почему собаки и кошки важны для нас: удивительные открытия ученых
Ракеты, запущенные ТУ-95мс, маневрируют в западных регионах Украины
Покупка жилья в Дубае: что стоит учитывать россиянам
Эксперт Самойлов: ВС РФ возьмут Харьков без штурма, если ВСУ устроит взрыв на Северском Донце
Рейтинг надежных кроссоверов с вариатором: лучшие варианты за 1,5 миллиона рублей на вторичном рынке
Несколько поднятых Ту-95 совершили пуски ракет со стороны Каспийского моря
Создатели ChatGPT проверили, способен ли он помочь в создании биологического оружия — эксперименты продолжаются

Опровергнута способность нейросетей к созданию биологического оружия

1:32
Наука

В создании биологического оружия ChatGPT — плохой помощник, убедились его разработчики из компании OpenAI. О результатах их эксперимента пишет Daily Mail.

Опровергнута способность нейросетей к созданию биологического оружия
Фото: OpenAI

Ранее были обнародованы результаты исследования Rand Corporation, показавшего, что ограничения безопасности ИИ можно обойти, чтобы узнать способы синтеза и транспортировки смертоносных патогенов. В другом эксперименте чат-бот дал советы, как замаскировать создание биологического оружия под легальные научные эксперименты.

Для проверки потенциальной вредоносности GPT-4 OpenAI собрала 50 студентов и 50 докторов биологии. Их разделили на группы, которые искали информацию о биологическом оружии просто в интернете и при помощи ИИ.

Участники эксперимента оценивали по 10-балльной шкале точность результатов, полноту информации, инновационность ответов и т. п. по теме идей для создания биологического оружия, поисков способов его приобретения, распространения и применения.

"Участники, которые использовали модель ChatGPT-4, имели лишь незначительное преимущество в создании биологического оружия по сравнению с группой, использующей только интернет", — сообщает газета.

Авторы исследования признали недостаточность выборки и заверили, что будут продолжать изучение этого щепетильного вопроса.

"В целом, особенно учитывая неопределённость, наши результаты указывают на очевидную и острую необходимость продолжения работы в этой области", — заключили они.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны

Фикус Бенджамина будет радовать ростом и густой листвой при соблюдении правил ухода.

Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Опытные хозяйки используют эти 3 способа очистки чайников от накипи, помимо соды и лимонной кислоты
Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья Ирина Гусакова Реактивные БПЛА "Герань-2" осложнят положение ВСУ Дмитрий Плотников Эквадор поплатился бананами за сделку с США по советским вооружениям Любовь Степушова
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Секреты долговечности двигателя: почему замена масла — залог надежной работы вашего автомобиля
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Последние материалы
Экс-тренер по стрельбе женской сборной РФ по биатлону Волков о своём уходе из команды узнал через интернет
Гречка по-купечески: беспроигрышный вариант на каждый день
Чтобы пионы были красивыми и пышными
Почему собаки и кошки важны для нас: удивительные открытия ученых
Опровергнута способность нейросетей к созданию биологического оружия
Ракеты, запущенные ТУ-95мс, маневрируют в западных регионах Украины
Покупка жилья в Дубае: что стоит учитывать россиянам
Эксперт Самойлов: ВС РФ возьмут Харьков без штурма, если ВСУ устроит взрыв на Северском Донце
Рейтинг надежных кроссоверов с вариатором: лучшие варианты за 1,5 миллиона рублей на вторичном рынке
Несколько поднятых Ту-95 совершили пуски ракет со стороны Каспийского моря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников