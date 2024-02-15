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Белые медведи под угрозой вымирания: летом они худеют, а оно с каждым годом всё дольше

Увеличение продолжительности лета грозит белым медведям исчезновением, предупредили биологи

1:52
Наука

Белым медведям в большей мере, чем другим арктическим видам, грозит исчезновение из-за изменений климата, установили американские учёные. Об их исследовании пишет Daily Mail со ссылкой на научную статью в Nature Communications.

Увеличение продолжительности лета грозит белым медведям исчезновением, предупредили биологи
Фото: PxHere is licensed under CC0

Лето эти гигантские хищники проводят на суше, причём нельзя сказать, что с комфортом — есть им там особо нечего. Из-за того, что продолжительность арктического лета растёт с каждым годом, возникает вполне реальный риск голодной смерти животных.

Биологи убедились в этом опытным путём. Они поймали 20 белых медведей к западу от Гудзонова залива в Канаде, взвесили их, надели GPS-ошейники с видеокамерами и отпустили.

Одни звери отдыхали, чтобы сберечь силы, другие активно искали пищу. В итоге за три недели лета похудели все — в среднем на килограмм в день, хотя одни тратили энергии впятеро больше других.

"Ни одна стратегия не позволит белым медведям существовать на суше дольше определенного периода времени", — пояснил доктор Чарльз Роббинс, директор Медвежьего центра Университета штата Вашингтон.

Тем самым была опровергнута возможность адаптации белых медведей к изменениям климата подобно их собратьям гризли.

"Белые медведи — это не гризли в белых шкурах. Они очень, очень разные", — заметил Роббинс.

Белые медведи вдвое тяжелее (680 кг против 363 кг), и на поддержание этого веса им нужно много калорий, которые они получают, поедая жирных тюленей.

Регион, где проводилось исследование, — самый южный край ареала белых медведей. Там, вероятно, потепление более выражено, чем ближе к полюсу. С 1987 года популяция белых медведей в этих местах сократилась примерно на 30%.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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