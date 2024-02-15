Белые медведи под угрозой вымирания: летом они худеют, а оно с каждым годом всё дольше

Белым медведям в большей мере, чем другим арктическим видам, грозит исчезновение из-за изменений климата, установили американские учёные. Об их исследовании пишет Daily Mail со ссылкой на научную статью в Nature Communications.
Лето эти гигантские хищники проводят на суше, причём нельзя сказать, что с комфортом — есть им там особо нечего. Из-за того, что продолжительность арктического лета растёт с каждым годом, возникает вполне реальный риск голодной смерти животных.
Биологи убедились в этом опытным путём. Они поймали 20 белых медведей к западу от Гудзонова залива в Канаде, взвесили их, надели GPS-ошейники с видеокамерами и отпустили.
Одни звери отдыхали, чтобы сберечь силы, другие активно искали пищу. В итоге за три недели лета похудели все — в среднем на килограмм в день, хотя одни тратили энергии впятеро больше других.
"Ни одна стратегия не позволит белым медведям существовать на суше дольше определенного периода времени", — пояснил доктор Чарльз Роббинс, директор Медвежьего центра Университета штата Вашингтон.
Тем самым была опровергнута возможность адаптации белых медведей к изменениям климата подобно их собратьям гризли.
"Белые медведи — это не гризли в белых шкурах. Они очень, очень разные", — заметил Роббинс.
Белые медведи вдвое тяжелее (680 кг против 363 кг), и на поддержание этого веса им нужно много калорий, которые они получают, поедая жирных тюленей.
Регион, где проводилось исследование, — самый южный край ареала белых медведей. Там, вероятно, потепление более выражено, чем ближе к полюсу. С 1987 года популяция белых медведей в этих местах сократилась примерно на 30%.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.