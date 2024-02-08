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Норвежцы вычислили, что мужчины с высоким интеллектом имеют больше детей, нежели остальные: почему

Ученые назвали возраст, в котором мужчины с высоким IQ заводят детей

1:29
Наука

Исследование, проведенное Центром экономических исследований им. Рагнара Фриша в Норвегии, выявило интересную тенденцию в отношении времени, когда мужчины с высоким интеллектом становятся отцами.

Ученые назвали возраст, в котором мужчины с высоким IQ заводят детей
Фото: Openverse by mikecogh is licensed under CC BY-SA 2.0

По результатам этого исследования, мужчины с IQ выше 119, как правило, становятся отцами в среднем позже, в возрасте около тридцати лет, и обычно имеют двух детей. С другой стороны, мужчины с низким IQ, оцененным ниже 74, становятся отцами в среднем раньше, примерно в двадцать семь лет, и в среднем имеют 1,8 ребенка. Эта модель, согласно социологам, сохраняется стабильно на протяжении десятилетий, указывая на влияние уровня интеллекта на планирование семейной жизни, сообщает Mail Online.

Примеры известных предпринимателей, таких как Илон Маск и Марк Цукерберг, иллюстрируют данную закономерность. У Маска, чей IQ составляет 155 баллов, первый ребенок появился на свет, когда ему было тридцать лет, и в настоящее время у него десять детей. У Цукерберга, чей IQ оценивается в 152 балла, старшая дочь родилась, когда ему было 31 год, и у него в настоящее время три дочери.

Эти примеры подтверждают обнаруженную в исследовании тенденцию и демонстрируют, что даже в сфере бизнеса и предпринимательства наблюдается соответствие между уровнем интеллекта и возрастом становления отцами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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