Исследование, проведенное Центром экономических исследований им. Рагнара Фриша в Норвегии, выявило интересную тенденцию в отношении времени, когда мужчины с высоким интеллектом становятся отцами.
По результатам этого исследования, мужчины с IQ выше 119, как правило, становятся отцами в среднем позже, в возрасте около тридцати лет, и обычно имеют двух детей. С другой стороны, мужчины с низким IQ, оцененным ниже 74, становятся отцами в среднем раньше, примерно в двадцать семь лет, и в среднем имеют 1,8 ребенка. Эта модель, согласно социологам, сохраняется стабильно на протяжении десятилетий, указывая на влияние уровня интеллекта на планирование семейной жизни, сообщает Mail Online.
Примеры известных предпринимателей, таких как Илон Маск и Марк Цукерберг, иллюстрируют данную закономерность. У Маска, чей IQ составляет 155 баллов, первый ребенок появился на свет, когда ему было тридцать лет, и в настоящее время у него десять детей. У Цукерберга, чей IQ оценивается в 152 балла, старшая дочь родилась, когда ему было 31 год, и у него в настоящее время три дочери.
Эти примеры подтверждают обнаруженную в исследовании тенденцию и демонстрируют, что даже в сфере бизнеса и предпринимательства наблюдается соответствие между уровнем интеллекта и возрастом становления отцами.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.