Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали причину возникновения Восточно-Африканского разлома
Эндокринолог Павлова призывает россиян завтракать до восьми утра
В Китае считают, что Лионель Мессии пропустил матч в Гонконге из-за политических мотивов
Юлию Пересильд перепутали с её дочкой Анной на архивных кадрах
Листовёртки и их вред для сада
Анастасия Волочкова сфотографировалась в купальнике в снегу у дома
Массовую драку устроили сотрудники Wildberries в подмосковной Электростали
В России локализованы все форматы упаковки для продуктов
Эксперты назвали 10 признаков плохого технического состояния автомобиля
Физики изучили падение более полумиллиона снежинок, чтобы помочь синоптикам делать прогнозы точнее, и вот результаты

Максимальное ускорение падения снежинки достигает 142 м/с², измерили физики

2:09
Наука

С октября 2020 по апрель 2021 года физики из Университета Юты под руководством Тимоти Гарретта изучали, как падает снег. Они измерили скорость и ускорение падения 533 тысяч снежинок и обобщили параметры их движения. Результаты напряжённой работы обнародованы журналом Physics of Fluids.

Максимальное ускорение падения снежинки достигает 142 м/с², измерили физики
Фото: PxHere

Для измерений и видеосъёмки летящих снежинок учёные собрали установку на основе дифференциального оптического дисдрометра — прибора для анализа объёмного распределения микрочастиц, применяющегося в метеорологии.

В первом приближении скорость падения снежинки принято считать постоянной — примерно 0,9 км/ч — за счёт того, что гравитация уравновешивается сопротивлением воздуха. Именно такую равновесную скорость закладывают при составлении большинства прогнозов погоды.

Однако при этом не учитывается влияние турбулентности воздушных потоков, которое можно оценить двумя параметрами — числом Рейнольдса (отношение инерционных сил к силам вязкого течения) и числом Стокса (отношение кинетической энергии частиц к энергии их взаимодействия с системой). Оно, судя по несимметричному распределению значений скорости осаждения снежинок вокруг среднего, существенно.

В среднем скорость снежинок действительно зависит в основном лишь от их формы и массы. А анализ их ускорения показал два типа падения снежинок: если кинетическая энергия меньше, чем взаимодействие с воздухом, то они качаются в воздухе, а если больше — случайным образом бродят.

Максимальное измеренное ускорение снежинки составило 142 м/с2 — почти невесомую (плотность 12,7 кг/м3 — в 79 раз легче воды), её разогнало локальным вихрем.

Физики надеются, что результаты их исследований помогут синоптикам делать более точные прогнозы. Кроме того, они запатентовали свой модифицированный дисдрометр — он может для метеорологических измерений в полевых условиях.

Типы снежинок и параметры их падения
Типы снежинок и параметры их падения
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
В России описали сценарий войны России и НАТО
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Вашингтон напугал мир Россией и заработал миллиарды долларов на продаже оружия Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
Ласковые приемы: как кошки проявляют свой ум
Израиль выдвинул на конкурс "Евровидение" певицу, которую продюсировал Григорий Лепс
Миллиардер Фридман выиграл суд против беременной горничной
5 уникальных автомобилей, сделанных своими руками: от классики до дрифт-кара
Максимальное ускорение падения снежинки достигает 142 м/с², измерили физики
Агрессивные собаки: кинофантазии и реальные угрозы
Астролог Петрова рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год
Дипломат Мешков: рассказы Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного
Покупка без оплаты: российские магазины теряют миллионы из-за проб и предлагают законные изменения
Spectator: На Украине разгорается гражданский конфликт из-за призыва в ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников