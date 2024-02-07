Креативности им не занимать: по этому принципу ученые дают имена объектам на Марсе

Назван принцип, по которому ученые выбирают имена для разных объектов на Марсе

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

На протяжении последних двух десятилетий специалисты НАСА активно присваивают человеческие имена различным географическим объектам на поверхности Марса.

Фото: Openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0

Этот процесс эволюционировал от относительно произвольного выбора имен персонажей мультфильмов в начале 1990-х к более систематическому и осмысленному подходу в последующие годы.

Современная система наименований основана на использовании земных местоположений как источников вдохновения. Сначала поверхность Марса разделяется на квадраты, а затем для каждого квадрата выбирается тема, ассоциирующаяся с аналогичным регионом на Земле. Например, бразильский штат Рорайма мог послужить темой для выбора имен для определенной области на Марсе, сообщает "Вокруг Света".

Интересно отметить, что за исключением редких случаев миссий, когда используются имена, не связанные с земными местоположениями, большинство прозвищ выбираются с учетом тематической связи с исследуемой областью. Например, один из кратеров на Марсе был назван "Выносливость" в честь корабля, доставившего экспедицию Эрнеста Шеклтона в Антарктиду.

Таким образом, процесс присвоения человеческих имен географическим объектам на Марсе стал более систематизированным и осмысленным с течением времени, отражая эволюцию в подходах НАСА к исследованию и картографированию Красной планеты.